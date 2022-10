Prognoza pogody na 16 i 17 października

Jak informuje IMGW, nad wschodem i południem Europy dominuje wyż znad Rosji, reszta kontynentu pozostaje w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego niżu znad Wysp Brytyjskich. Przeważający obszar Polski jest na skraju tego niżu, jedynie krańce wschodnie pozostają pod wpływem wyżu znad Rosji. Na zachodzie zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Z zachodu i południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak informuje IMGW, nad wschodem i południem Europy dominuje wyż znad Rosji, reszta kontynentu pozostaje w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego niżu znad Wysp Brytyjskich. Przeważający obszar Polski jest na skraju tego niżu, jedynie krańce wschodnie pozostają pod wpływem wyżu znad Rosji. Na zachodzie zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Z zachodu i południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie powoli wzrastać.

W niedzielę na północy i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie duże z opadami deszczu. Na południu zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 15 st. C miejscami na wybrzeżu do 21 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, Sudetach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na północy słaby deszcz. Na północy, zachodzie, w centrum i w kotlinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 11 st. C, chłodniej w kotlinach sudeckich od 3 do 6 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 16 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, około 21 st. C w centrum, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na Śląsku porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.