Prognoza pogody na 16 i 17 stycznia

Jak informuje IMGW Europa Wschodnia i Północna będzie pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Słowacji. W ciągu dnia od północy obszar kraju zacznie dostawać się na skraj niżu z ośrodkiem nad północną Norwegią. Z zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W niedzielę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie i północy słabe opady deszczu. Rano lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie do 2 st.C w centrum i 4 st.C nad morzem; w obszarach podgórskich Karpat od -4 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w górach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południu z większymi przejaśnieniami.Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -2 st.C na północnym wschodzie do 1 st.C w centrum i 3 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -7 st.C do -3 st.C. Wiatr umiarkowany wzmagający się do dość silnego i silnego, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, na północy do 80 km/h, a nad morzem do około 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 90 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące ograniczenie widzialności do około 300 m. Lokalnie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie do 6 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -1°C do 1°C. Wiatr dość silny, silny, a miejscami bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, a nad morzem, na wschodzie i w centrum do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 120 km/h, w górach i w obszarach podgórskich powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, pod wieczór wzmagający do dość silnego, od 25 km/h do 35 km/h, i porywistego, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około 2 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad ranem także silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr dość silny i silny, początkowo także bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni.