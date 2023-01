Prognoza pogody na 16 i 17 stycznia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będą niże z frontami atmosferycznymi, jedynie na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Polska będzie na skraju niżu znad Skandynawii, a wschodnie krańce kraju w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, łączącego niż znad Zatoki Botnickiej z niżem znad Bałkanów. Napłynie chłodniejsza, przetransformowana, stosunkowo sucha masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie i w centrum rozpogodzenia. Na wschodzie opady deszczu, w Bieszczadach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na Wybrzeżu Wschodnim przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie, na Podhalu około 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Dolnym Śląsku w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północnym wschodzie i w centrum opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. C w Małopolsce do 3 st. C na Podlasiu, w kotlinach górskich spadki do około -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek na północnym wschodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem, na pozostały obszarze większe przejaśnienia i miejscami opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C, w kotlinach górskich około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Podkarpaciu porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże i słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże, pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.