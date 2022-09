Prognoza pogody na 16 i 17 września

Jak informuje IMGW prawie całą Europę obejmuje niż znad Finlandii, jedynie krańce zachodnie kontynentu znajdują się pod wpływem wyżu z centrum położonym na północ od Islandii. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Po południu nad wybrzeże nasunie się front okluzji. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i nie będzie się zmieniać.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak informuje IMGW prawie całą Europę obejmuje niż znad Finlandii, jedynie krańce zachodnie kontynentu znajdują się pod wpływem wyżu z centrum położonym na północ od Islandii. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Po południu nad wybrzeże nasunie się front okluzji. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i nie będzie się zmieniać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm w rejonie nadmorskim. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 18 st.C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 12 st.C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, od 40 km/h do 55 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 85 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu lokalnie małe. Przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na wybrzeżu. Nad ranem, na południu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 st.C do 12 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich od 3 st.C do 6 st.C oraz cieplej miejscami na wybrzeżu około 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, na wybrzeżu do 75 km/h i słabnące do 65 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi, szczególnie w zachodniej połowie kraju, burzami. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st.C do 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a na wybrzeżu i w burzach do 65 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwy przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.