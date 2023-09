Prognoza pogody na 16 i 17 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad centralną i wschodnią Europą będzie dominować rozległy wyż z centrum na pograniczu Białorusi i Rosji. Zachodnia część kontynentu i Skandynawia będą pod wpływem ośrodków niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu. Napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie z zachodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W sobotę w Polsce przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko w górach miejscami zachmurzenie umiarkowane. Rano w kotlinach górskich lokalnie zanikająca mgła. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północnym wschodzie, około 24 st. C w centrum do 26 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W górach wiatr porywisty.

W nocy w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum do 14 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 27 st. C, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 21 st. C, 23 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego i południowo-zachodniego, nad morzem północno-wschodni. W górach wiatr porywisty.

W sobotę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W niedzielę w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, przejściowo zmienny.