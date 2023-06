Prognoza pogody na 17 i 18 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa północna i częściowo południowa jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest na skraju zatoki związanej z niżem przemieszczającym się znad Morza Egejskiego nad Turcję. Nad wschodnimi województwami przebiega pofalowany front, na którym tworzyć się będą lokalne, płytkie niże. Pozostajemy w dość ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Jak informuje IMGW, Europa północna i częściowo południowa jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska jest na skraju zatoki związanej z niżem przemieszczającym się znad Morza Egejskiego nad Turcję. Nad wschodnimi województwami przebiega pofalowany front, na którym tworzyć się będą lokalne, płytkie niże. Pozostajemy w dość ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju opady jednostajne. Na zachodzie i północy możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm, na wschodzie kraju do 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich i w rejonach podgórskich Karpat do 23 st. C w centrum, na zachodzie i południu kraju; lokalnie nad morzem około 16 st. C. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na wschodzie kraju, duże. Miejscami opady deszczu, na zachodzie i północnym wschodzie zanikające burze. Na Podlasiu suma opadów do 15 mm. Lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. C do 14 st. C, w rejonach podgórskich od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. W całym kraju, z wyjątkiem południowego zachodu, możliwe słabe burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od około 18 st. C na krańcach południowo-wschodnich, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem do 23 st. C w centrum i 26 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą kierunku północno-zachodniego. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, okresami zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.