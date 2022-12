Prognoza pogody na 17 i 18 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia i Centralna będzie w zasięgu wyżu znad Niemiec i zachodniej Rosji, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę ukształtują niże z frontami atmosferycznymi. Południowo-wschodnia i wschodnia Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkami nad Białorusią, Ukrainą i Adriatykiem, w strefie oddziaływania pofalowanego frontu atmosferycznego, który stopniowo będzie odsuwał się na wschód. Zachód kraju będzie w zasięgu wyżu znad Niemiec, który stopniowo rozbuduje się nad obszar Polski. Będziemy w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko początkowo na krańcach południowo-wschodnich obecne będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północnej i zachodniej połowie kraju, przejściowo na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia. Miejscami, głównie na południu, opady śniegu. W Beskidach i Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Rano na zachodzie i północnym zachodzie lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -8 st.C na północnym wschodzie, około -4 st.C w centrum do -1 st.C na wybrzeżu i 1 st.C nad samym morzem. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Miejscami słabe opady śniegu. Liczne marznące mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m, okresami do 100 m. Temperatura minimalna od -20 st.C na krańcach północnych Warmii i Mazur, około -16 st.C we wschodniej połowie kraju i 10 st.C w centrum do -7 st.C na północnym zachodzie i -3 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -22°C. Wiatr słaby, miejscami nad morzem i na Podkarpaciu umiarkowany, północno-zachodni skręcający na zachodni i południowo-zachodni. W górach możliwe zamiecie śnieżne.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe bardzo słabe opady śniegu. Rano miejscami mgła marznąca, osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -9 st.C na Lubelszczyźnie i Podhalu, około -4 st.C w centrum do -1, 0 st.C na wybrzeżu. Wiatr na południu słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni skręcający na południowy.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna -13 st.C. Wiatr słaby, północny, skręcający na zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna -4 st.C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.