Prognoza pogody na 17 i 18 kwietnia

Jak informuje IMGW, północna i środkowa Europa znajdą się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Skandynawią. Wschodnia część Morza Śródziemnego pozostanie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Italią, a nad północnym Atlantykiem ukształtuje się głęboki niż z układem frontów atmosferycznych, z ośrodkiem w rejonie Grenlandii. Polska będzie pomiędzy wyżem znad Skandynawii a zatoką niżu znad Morza Jońskiego. Na południu kraju zaznaczać się będzie wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie rosnąć.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Rano zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C nad morzem, około 14 st. C w centrum, do 17 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni, jedynie na Dolnym Śląsku północny. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże, na południowym zachodzie kraju całkowite. Opady deszczu, na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do około 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od 5 st. C do 8 st. C, jedynie na północy kraju około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość do około 12 mm. Temperatura minimalna od 9 st. C na północy kraju, około 14 st. C w centrum, do 17 st. C na wschodzie; w kotlinach sudeckich około 8 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr przeważnie słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 9 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W dzień zachmurzenie duże i możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni.