Prognoza pogody na 17 i 18 lipca

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Holandią, jedynie północ, wschód oraz miejscami południowy zachód kontynentu znajdują się w zasięgu słabych niżów z układami frontów atmosferycznych. Przeważający obszar Polski znajduje się pod wpływem wyżu znad Niemiec i Holandii, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju początkowo oddziaływać będzie zatoka niżowa. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Od Pomorza Wschodniego, przez Suwalszczyznę, Mazowsze aż po Lubelszczyznę miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st. C do 24 st. C, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i na Pomorzu od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, na zachodzie i nad morzem od 13 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 24 st. C, cieplej na zachodzie od 26 st. C do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni, na południowym zachodzie słaby, zmienny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.