Prognoza pogody na 17 i 18 maja

Jak informuje IMGW północno-wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa pozostaje pod wpływem niżów, nad resztą kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż, z głównym centrum nad Skandynawią. Polska jest w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Nad północno-wschodnią Polskę napływa przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego, a nad południowym zachodem utrzymuje się cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

We wtorek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południu kraju miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Słaby przelotny deszcz możliwy także na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie, nad morzem i w górach od 13 st. C do 16 st. C, na pozostałym obszarze od 18 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe, na południu umiarkowane i miejscami duże. Na Suwalszczyźnie początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 st. C do 5 st.C, miejscami na zachodzie 7 st. C, 8 st. C. Na przeważającym obszarze kraju przygruntowe przymrozki, największy spadek temperatury przy gruncie na Suwalszczyźnie do minus 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni, we wschodniej połowie kraju północny, a od Warmii po Podlasie zmienny.

W środę zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 19 st. C, na zachodzie od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, na Przedgórzu Karpackim i w Karpatach porywisty, na zachodzie z kierunków południowych, w centrum i na północnym wschodzie zmienny, a na krańcach południowo-wschodnich z kierunków północnych.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. W nocy nocy pogodnie. Temperatura minimalna 3 st. C, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 st. C. Wiatr słaby, północny. W środę słonecznie. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny.