Prognoza pogody na 17 i 18 maja

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i częściowo środkowa oraz krańce wschodnie są w zasięgu wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pozostają pod wpływem niżów z ośrodkami nad północną Szwecją, Bułgarią i Włochami. Zachodnia połowa kraju jest na skraju wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich, na wschodzie zaznacza się zatoka układu niżowego znad południa kontynentu. Na południowym wschodzie oddziałuje front ciepły, od Mazur po Śląsk przebiega rozmywający się front chłodny. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, nieco cieplejszym na wschodzie kraju.

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i częściowo środkowa oraz krańce wschodnie są w zasięgu wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pozostają pod wpływem niżów z ośrodkami nad północną Szwecją, Bułgarią i Włochami. Zachodnia połowa kraju jest na skraju wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich, na wschodzie zaznacza się zatoka układu niżowego znad południa kontynentu. Na południowym wschodzie oddziałuje front ciepły, od Mazur po Śląsk przebiega rozmywający się front chłodny. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, nieco cieplejszym na wschodzie kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

W środę prognozowane jest zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Na południowym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tu prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 st. C w rejonach podgórskich i nad morzem, około 14 st. C w centrum, do 20 st. C na krańcach południowo-wschodnich; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do około 8 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem także dość silny, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W górach porywy wiatru do 60 km/h, w burzach do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm. Wieczorem na krańcach południowo-wschodnich zanikające burze, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem; w Tatrach opady śniegu i tu prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 15 cm. Na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C w rejonach podgórskich Sudetów i na Pomorzu, około 6 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 10 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Na Pomorzu miejscami przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni.

W czwartek na wschodzie i południu zachmurzenie duże z opadami deszczu; w Karpatach prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach wschodnich, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie i Mazurach, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.