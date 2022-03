Prognoza pogody na 17 i 18 marca

Jak informuje IMGW, we wschodniej połowie Europy pogodę kształtuje rozległy wyż znad północno-zachodniej Rosji, wpływ wyżu zaznacza się również na krańcach zachodnich kontynentu. Nad pozostałym obszarem Europy przeważają niże oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu znad Rosji, jedynie na zachodzie kraju zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Nad wschodnią część kraju napływa chłodna masa powietrza pochodzenia kontynentalnego, nad część zachodnią cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, we wschodniej połowie Europy pogodę kształtuje rozległy wyż znad północno-zachodniej Rosji, wpływ wyżu zaznacza się również na krańcach zachodnich kontynentu. Nad pozostałym obszarem Europy przeważają niże oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu znad Rosji, jedynie na zachodzie kraju zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Nad wschodnią część kraju napływa chłodna masa powietrza pochodzenia kontynentalnego, nad część zachodnią cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie wzrastać.

W czwartek zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami duże. Na północnym zachodzie miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie na wschodzie od 4 st.C do 8 st.C , około 10 st.C w centrum do 14 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe, w zachodniej połowie kraju umiarkowane lub duże. Na Pomorzu Zachodnim miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -6 st.C na wschodzie, około -2 st.C w centrum do 5 st.C na krańcach zachodnich kraju. W rejonie podgórskim Karpat miejscami spadek temperatury do -9 st.C . Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, jedynie na północnym zachodzie z kierunków zachodnich.

W piątek zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na Pomorzu okresami zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st.C do 7 st.C na wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich, na pozostałym obszarze od 8 st.C do 11 st.C, jedynie na Nizinie Szczecińskiej do 13 st.C . Wiatr słaby, zmienny. Na Pomorzu wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 8 st.C . Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -4 st.C . Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 7 st.C . Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni.