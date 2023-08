Prognoza pogody na 17 i 18 sierpnia

Jak podaje IMGW, wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad resztą kontynentu przeważają słabe wyże. Polska znajduje się w słabogradientowym polu podwyższonego ciśnienia. Północ i zachód kraju jest w strefie frontu chłodnego, związanego z niżem znad północnej Skandynawii i Morza Barentsa. Wschód i częściowo centrum kraju pozostaje w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, nad pozostały obszar zaczyna napływać ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 30 st. C w centrum do 32 st. C na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 22 st. do 26 st. C, nad samym morzem od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Miejscami na południu kraju po opadach wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 15 st. C do 20 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich; jedynie na Wybrzeżu słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na południu kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C do 32 st. C. W rejonach podgórskich od 23 st. C do 26 st. C, nad samym morzem od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, lokalnie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burza. Suma opadów w burzy do około 15 mm. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burzy porywy do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burzy porywy do 65 km/h.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu lub słabej burzy. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie ewentualnej burzy porywy do 65 km/h.