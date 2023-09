Prognoza pogody na 17 i 18 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyże z centrami nad Rosją i Norwegią będą obejmowały wschód, południowy wschód i centrum kontynentu oraz częściowo Skandynawię. Reszta Europy będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem, u północno-zachodnich wybrzeży Hiszpanii oraz w rejonie Morza Białego. Polska będzie na skraju wyżu znad Rosji, od zachodu stopniowo zacznie nasuwać się nad nasz kraj zatoka niżowa. Z południa nadal będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia kontynentalnego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyże z centrami nad Rosją i Norwegią będą obejmowały wschód, południowy wschód i centrum kontynentu oraz częściowo Skandynawię. Reszta Europy będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem, u północno-zachodnich wybrzeży Hiszpanii oraz w rejonie Morza Białego. Polska będzie na skraju wyżu znad Rosji, od zachodu stopniowo zacznie nasuwać się nad nasz kraj zatoka niżowa. Z południa nadal będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Rano lokalnie wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 27 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich - od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych, nad morzem północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Miejscami wystąpią silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, lokalnie na południu i w rejonach podgórskich od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, nad morzem wschodni. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a pod koniec dnia na północnym zachodzie duże i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Rano lokalnie wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 29 st. C, w rejonach podgórskich Karpat do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru osiągną do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

W nocy w Warszawie zachmurzenie małe. Lokalnie wystąpią silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W poniedziałek w dzień w stolicy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.