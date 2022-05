Prognoza pogody na 17 maja

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i północno-wschodnia Europa nadal będzie w zasięgu niżów, nad resztą kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż, z głównym centrum nad Skandynawią. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Nad północno-wschodnią Polskę napłynie przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego, a nad południowym zachodem utrzyma się cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie wzrośnie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i północno-wschodnia Europa nadal będzie w zasięgu niżów, nad resztą kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż, z głównym centrum nad Skandynawią. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Nad północno-wschodnią Polskę napłynie przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego, a nad południowym zachodem utrzyma się cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie wzrośnie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

IMGW prognozuje, że we wtorek w Polsce będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W górach i na terenach podgórskich przelotne opady deszczu i miejscami burze, a słaby przelotny deszcz możliwy także na Suwalszczyźnie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w górach, nad morzem i na Suwalszczyźnie do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, 50 km/h do 60 km/h, północno-wschodni i północny.