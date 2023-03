Prognoza pogody na 17 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Półwyspu Apenińskiego po Morze Białe rozciągał się będzie wyż z centrami nad Ukrainą i w rejonie Zatoki Fińskiej. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmować będą układy niżowe. Polska będzie w zasięgu wyżej wspomnianego wyżu, tylko pod koniec dnia, na zachodzie kraju, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Z południowego zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W piąte na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie nadmorskim możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły marznące i ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 6-7 at. C na wschodzie, około 10 w centrum, do 12-13 at. C na zachodzie. Najcieplej miejscami na południowym zachodzie około 15°C; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 4 at. C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, miejscami w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h.