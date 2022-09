Prognoza pogody na 17 września

IMGW informuje, że nad Europą dominowały będą niże znad Finlandii, z którymi związane będą fronty atmosferyczne. Islandia, Wyspy Brytyjskie oraz częściowo zachód kontynentu znajdą się pod wpływem wyżu znad Irlandii. Polska będzie w zasięgu niżu znad Finlandii. Na północy kraju zaznaczy się wpływ frontu okluzji. Z zachodu napływać będzie wilgotne i chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, lokalnie, szczególnie w zachodniej połowie kraju, burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 12 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C, chłodniej na Podhalu około 10 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do około 65 km/h.