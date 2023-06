Prognoza pogody na 18 i 19 czerwca

Jak informuje IMGW, krańce północne Europy oraz częściowo rejon Morza Śródziemnego jest w zasięgu wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu znad Bałtyku. Wzdłuż wschodniego pogranicza nadal przebiega strefa falującego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w dość ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i powoli będzie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach na zachodzie kraju około 10 mm, na wschodzie około 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem nieco chłodniej około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Zanikające przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju początkowo burze. Nad ranem na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C, a chłodniej jedynie w rejonach podgórskich 9 st. C, 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni i południowo zachodni, miejscami zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na wschodzie do 27 st. C, 28 st. C w centrum i na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem nieco chłodniej około 20 st. C. Wiatr słaby zmienny, jedynie na obszarach podgórskich okresami umiarkowany przeważnie zachodni, nad morzem północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów przy burzach do około 20 mm. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Zanikający przelotny deszcz. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów przy burzach do około 15 mm. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.