Prognoza pogody na 18 i 19 grudnia

IMGW informuje, że północna oraz wschodnia część Europy znajduje się pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Barentsa, Rosją oraz Morzem Śródziemnym wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominuje wyż z centrum nad Wielką Brytanią. Polska jest w zasięgu wyżu znad Wielkiej Brytanii, tylko na północy kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym przemieszczającym się z północy w głąb Polski. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, po południu nad północne województwa zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

W sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Pogórzu Karpackim śniegu przechodzącego w deszcz, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C na Suwalszczyźnie do 3°C w centrum i 7°C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem, rejonach podgórskich Karpat od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty, zachodni. Nad morzem i w Sudetach porywy do 55 km/h. W Tatrach wiatr w porywach do 70 km/h powodujący miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie na ogół duże. Miejscami opady deszczu lub mżawki, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pogórzu Karpackim przejściowo możliwe marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od 1°C na Suwalszczyźnie do 3°C w centrum i 5°C na zachodzie oraz nad morzem, rejonach podgórskich od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W górach wiatr w porywach do 80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i na Pogórzu Karpackim po południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Wysoko w górach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 3°C na Suwalszczyźnie do 5°C w centrum i 7°C na Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Tatrach do 100 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 55 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 55 km/h. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.