Prognoza pogody na 18 i 19 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będzie dominował wyż znad Słowacji i Hiszpanii, jedynie zachodnie i wschodnie krańce oraz północ kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad Słowacji przemieści się nad południowo-wschodnią część naszego kraju. Nadal pozostaniemy w mroźnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Wzrost ciśnienia. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie rosło.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe bardzo słabe opady śniegu. Rano miejscami mgła marznąca, osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -9 st. C na Lubelszczyźnie i Podhalu, około -4 st. C w centrum do -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni skręcający na kierunki południowe.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na północy i wschodzie okresami duże. Na południowym wschodzie liczne marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -15 st. C na wschodzie, -17 st. C lokalnie w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu, około -9 st. C w centrum do -6 st. C na zachodzie, na Półwyspie Helskim około -3 st. C, lokalnie w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu -17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Od zachodu postępujące słabe opady śniegu, przechodzące w marznący deszcz powodujący gołoledź. We wschodniej połowie kraju bez opadów. Temperatura maksymalna od -6 st. C, -5 st. C na wschodzie do -1 st. C w centrum i 2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna -4 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -4 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-wschodni.