Prognoza pogody na 18 i 19 kwietnia

Jak informuje IMGW, Europa Południowa znajduje się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska jest na skraju wyżu znad Skandynawii, ale na północy kraju zaznacza się wpływ frontu okluzji. Ze wschodu napływa wilgotna masa przetransformowanego powietrza polarnego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje IMGW, Europa Południowa znajduje się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska jest na skraju wyżu znad Skandynawii, ale na północy kraju zaznacza się wpływ frontu okluzji. Ze wschodu napływa wilgotna masa przetransformowanego powietrza polarnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach możliwe opady śniegu. Na krańcach południowo-zachodnich opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do około 8 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. C w rejonach podgórskich i na półwyspie Helskim, około 13 st. C na południu i zachodzie do 16 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie na wybrzeżu małe. Opady deszczu, nad ranem na Dolnym Śląsku także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu kraju. Temperatura minimalna od 2 st. C na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 7 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w górach porywisty, północny i północno-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach i nad morzem do 60 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich i na Pomorzu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu kraju. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 4 st. C w rejonach podgórskich Sudetów, około 8 st. C na zachodzie kraju i południowym zachodzie do 13 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na północy i w górach porywisty, północny i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, na zachodnim wybrzeżu do 65 km/h. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże oraz opady deszczu, po południu okresami większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.