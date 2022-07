Prognoza pogody na 18 i 19 lipca

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą w dalszym ciągu dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Słowacją, jedynie północ, wschód oraz miejscami zachód kontynentu znajdują się pod wpływem płytkich niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, okresami, głównie w północnej Polsce, duże. Na północnym wschodzie kraju oraz na Pomorzu miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 24 st. C na wschodzie i Pomorzu, w centrum i na zachodzie od 26 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na południowym zachodzie słaby, zmienny.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być małe lub umiarkowane. Jedynie na północnym wschodzie zanikające, słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 10 st. C na obszarach podgórskich i od 13 st. C do 17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, okresami na wschodzie duże, a w północno-wschodniej części kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 21 st. C, 23 st. C nad morzem, od 24 st. C do 28 st. C na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 29 st. C do 33 st. C. Wiatr słaby, zachodni, na zachodzie zmienny.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy w stolicy zachmurzenie ma być na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.