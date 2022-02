Prognoza pogody na 18 i 19 lutego

Jak informuje IMGW, południowa i częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu słabego wyżu. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują głębokie niże znad Finlandii i Anglii oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu słabego klina wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego, w powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje IMGW, południowa i częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu słabego wyżu. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują głębokie niże znad Finlandii i Anglii oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu słabego klina wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego, w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 993 hPa i będzie szybko spadać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie i w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 st.C do 9 st.C; gdzieniegdzie na południowym zachodzie około 10 st.C, a w rejonach podgórskich Karpat i lokalnie na północnym wschodzie około 2 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresami silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h i w Sudetach do 120 km/h. W górach wiatr powodował będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm w Karpatach. Temperatura minimalna od 0°C do 5°C. Wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju do 110 km/h i na pozostałym obszarze do 90 km/h; w Karpatach do 130 km/h. W Sudetach prędkość wiatru od 120 km/h do 160 km/h. W górach wiatr powodował będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 st.C do 7 st.C, cieplej tylko na południowym wschodzie około 9 st.C. Wiatr dość silny i silny, nad morzem bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju miejscami do 110 km/h i na pozostałym obszarze na ogół do 90 km/h, ale lokalnie na zachodzie do 100 km/h; w Karpatach do 115 km/h. W Sudetach prędkość wiatru do 160 km/h i słabnąca pod koniec dnia.

W piątek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, pod wieczór skręcający na południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st.C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni.