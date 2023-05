Prognoza pogody na 18 i 19 maja

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z centrami nad Atlantykiem oraz Morzem Północnym, jedynie krańce północne, południowe oraz południowo-wschodnie kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie rosło.

W czwartek na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu; w Karpatach prognozowana wysokość opadów do około 10 mm i tam opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach wschodnich, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie i Mazurach, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w północno-zachodniej połowie kraju. W południowo-wschodniej części kraju okresami opady deszczu, na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 3 st. C w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na Pomorzu do 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W piątek będzie przeważać zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu; na północy i zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia i tam bez opadów. Temperatura maksymalna zróżnicowana, w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do 14 st. C, nieco chłodniej na terenach podgórskich, około 10 st. C. Najcieplej na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr przeważnie słaby, nad ranem chwilami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże oraz możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.