Prognoza pogody na 18 i 19 marca

Jak informuje IMGW, że nad Europą Zachodnią i Północną pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze dominuje klin wyżu znad Rosji. Polska jest na skraju tego wyżu, a na krańcach północno-zachodnich zaznacza się zatoka niżowa z pofalowanym frontem atmosferycznym. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

W sobotę w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W województwach nadmorskich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 9 st. C na wschodzie i w dolinach karpackich, około 10 st. C, 11 st. C w centrum i nad morzem, do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy miejscami porywy do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy umiarkowane i duże. Na wybrzeżu słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -1 st. C, 0 st. C na wschodzie, około 2 st. C, 3 st. C w centrum, do 5 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich miejscami od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, początkowo na północnym wschodzie kraju oraz w rejonie podgórskim Sudetów porywisty, przeważnie południowy.

W niedzielę w ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich i nad morzem opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C, 11 st. C na wschodzie do 14 st. C w centrum i 16 st. C miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.