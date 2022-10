Prognoza pogody na 18 i 19 października

Jak informuje IMGW, Europa południowa oraz częściowo zachodnia jest w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polską znajduje się płytka zatoka związana z niżem przemieszczającym się znad zachodniej Rosji wolno na wschód. Od północnego zachodu w głąb kraju wędruje chłodny front atmosferyczny. Na południowym wschodzie utrzymuje się jeszcze ciepła masa powietrza polarnego morskiego, nad pozostałą część kraju napływa chłodniejsze powietrze.

Jak informuje IMGW, Europa południowa oraz częściowo zachodnia jest w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polską znajduje się płytka zatoka związana z niżem przemieszczającym się znad zachodniej Rosji wolno na wschód. Od północnego zachodu w głąb kraju wędruje chłodny front atmosferyczny. Na południowym wschodzie utrzymuje się jeszcze ciepła masa powietrza polarnego morskiego, nad pozostałą część kraju napływa chłodniejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

We wtorek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Lokalnie na północy i w centrum możliwe słabe burze. Wysokość opadów na Kujawach i w Wielkopolsce miejscami od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 st.C na północy do 18 st.C w centrum kraju i 22 st.C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 st.C w rejonach podgórskich do 11 st.C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 9 st.C w rejonach podgórskich do 13 st.C w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach wiatr w porywach do 70 km/h, w Tatrach porywy do 90 km/h. W Tatrach lokalnie zawieje śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C .Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod wieczór zanikające. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.