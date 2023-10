Prognoza pogody na 18 i 19 października

Jak podaje IMGW, Europę Wschodnią i częściowo Centralną obejmuje wyż, pozostałe rejony kontynentu znajdują się pod wpływem niżów i towarzyszących im frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w zasięgu słabnącego wyżu znad Bałkanów, tylko na północy kraju zaczyna oddziaływać płytki niż znad Litwy oraz związany z nim chłodny front atmosferyczny. Z południowego zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie, tylko wschód Polski pozostaje w chłodniejszej masie powietrza. Ciśnienie będzie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W środę na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe, jedynie przed południem w obszarach występowania mgieł duże. Przed południem lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 st.C, 9 st.C w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 12 st.C, 13 st.C w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni i wschodni.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane oraz duże i tutaj możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tylko na Pomorzu okresami duże i miejscami możliwy słaby deszcz. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -1 st.C, 0 st.C na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami w centrum do 3 st.C, 5 st.C na zachodzie oraz 8 st.C nad morzem; chłodniej tylko w kotlinach górskich, około -4 st.C. Lokalnie we wschodniej połowie kraju przygruntowe spadki temperatury do -4 st.C. Wiatr słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, na Pomorzu porywisty, na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 5 st.C, 7 st.C na północnym wschodzie, około 10 st.C w centrum i nad morzem do 13 st.C, 14 st.C miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 65 km/h, w zachodniej części wybrzeża do 75 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, na szczytach Bieszczadów do 100 km/h.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 2 st.C. Wiatr słaby, wschodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie na ogół duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.