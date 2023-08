Prognoza pogody na 18 i 19 sierpnia

Jak podaje IMGW, Europę północno-wschodnią oraz centralną obejmuje wyż z głównymi centrami nad Zatoką Botnicką oraz Morzem Norweskim. Nad Wyspy Brytyjskie i Francję nasuwa się znad Atlantyku głęboki niż z układem frontów atmosferycznych. W rejonie Morza Śródziemnego dominują słabogradientowe obszary obniżonego ciśnienia. Polska pozostaje w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, na skraju wyżu z centrum nad Zatoką Fińską. Utrzymuje się nad nami bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem w całym kraju z wyjątkiem wschodnich krańców Polski. Suma opadów w czasie burzy wyniesie lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na zachodzie do 33 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 17 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich od 13 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. Nad morzem wiatr początkowo dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem za wyjątkiem środkowego zachodu kraju. W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C do 33 st. C, nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W trakcie ewentualnych burz porywy do 70 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, zmienny.