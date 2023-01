Prognoza pogody na 18 i 19 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będzie rozległy układ niżowy z licznymi ośrodkami niżowymi i układami frontów atmosferycznych, jedynie wschód kontynentu będzie pod wpływem wyżu. Polska będzie w zasięgu wspomnianego układu niżowego, a z południa na północ kraju, przemieszczał się będzie wtórny ośrodek niżowy z układem frontów atmosferycznych. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, na południowym wschodzie przejściowo cieplejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 974 hPa i początkowo będzie spadać, popołudniu zacznie rosnąć.

W środę zachmurzenie całkowite i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie opady deszczu, lokalnie przechodzące w deszcz ze śniegiem; na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu; w Sudetach i Tatrach śniegu. Miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz w Wielkopolsce opady śniegu o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do 300 metrów. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południowym wschodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w pasie od Śląska po Mazury o 5 cm do 10 cm, lokalnie w Sudetach o 12 cm. Rano na północnym zachodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym zachodzie i w centrum, około 5 st. C w Małopolsce i na Podlasiu, do 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich; na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych na wschodzie, na pozostałym obszarze zachodnich i północnych. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, na Pogórzu Karpackim do 75 km/h, w Bieszczadach do 90 km/h. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami śniegu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Lokalnie, szczególnie na północnym zachodzie, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4 st. C na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazurach do 0 st. C na Wybrzeżu; w kotlinach górskich od -8 do -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, północny i zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie opady śniegu i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm; na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C nad morzem i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące wieczorem w opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, początkowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Opady stopniowo zanikające. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.