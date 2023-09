Prognoza pogody na 18 i 19 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia będzie pod wpływem wyżu z centrami nad zachodnią Rosją. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i nad Szkocją. Nad zachodnią Europą przemieszczać się będą strefy frontów atmosferycznych. Nad Polskę nasunie się stopniowo zatoka wspomnianego niżu. Z południa i południowego zachodu będzie napływało bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, miejscami na pograniczu wschodnim wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego. Rano gdzieniegdzie wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich około 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek w zachodniej połowie kraju nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego oraz postępujące od zachodu opady deszczu i lokalnie burze. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie na południowym zachodzie do 20 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C do 18 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju okresami dość silny, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, na Pogórzu Karpackim w porywach do 70 km/h, wysoko w górach do 90 km/h, z kierunków południowych, po północy na zachodzie kraju z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

We wtorek w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Gdzieniegdzie, głównie we wschodniej połowie kraju można spodziewać się burz. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C, 21 st. C na Pomorzu i nad morzem do 25 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

We wtorek w dzień w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Możliwe są też burze. Suma opadów w burzach do około 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.