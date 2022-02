Prognoza pogody na 18 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej południe i częściowo centrum Europy znajdzie się pod wpływem rozległego, acz słabego wyżu, pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu głębokich niżów znad Finlandii i Anglii oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się pod wpływem słabego klina wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie i w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 do 9 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich Karpat i lokalnie na północnym wschodzie około 2 stopnia. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresami silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach wiatr powodował będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.