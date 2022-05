Prognoza pogody na 18 maja

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, krańce wschodnie i zachodnie Europy będą w zasięgu niżów, resztę kontynentu będą obejmowały wyże. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na krańcach wschodnich pozostanie powietrze pochodzenia arktycznego, nad pozostałą część kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie wzrośnie. W Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa.

IMGW prognozuje, że w środę w Polsce będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 st. C w centrum i 23 stopni na krańcach zachodnich, w dolinach Karpackich i na wschodnim wybrzeżu od 12 do 15 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W górach wiatr w porywach do 60 km/h.