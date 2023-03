Prognoza pogody na 18 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą Zachodnią i Północną pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze dominować będzie klin wyżu znad Rosji. Polska będzie pod wpływem tego wyżu, jedynie na krańcach północno-zachodnich zaznaczać się będzie obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

W sobotę w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W województwach nadmorskich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8-9 st.C. na wschodzie i w dolinach karpackich, ok. 10-11 st.C. w centrum i nad morzem, do 15 st.C. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.