Prognoza pogody na 18 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia Europa oraz krańce zachodnie są pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska będzie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu kontynentalnym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie oraz Pomorzu wzrastające do dużego i tam miejscami przelotny deszcz, po południu lokalnie burza, z możliwym z gradem. W Tatrach możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 33 st. C, chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich, od 25 do 28 st. C. Wiatr słaby, po południu miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h.