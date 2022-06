Prognoza pogody na 19 i 20 czerwca

IMGW informuje, że Wyspy Brytyjskie oraz rejon Bałkanów obejmować będą wyże, na pozostałym obszarze dominować będą niże. Polska północna będzie w zasięgu płytkiego układu niżowego, a przez Pomorze rozciągać się będzie pofalowany front atmosferyczny, na południu, południowym wschodzie zaznaczać się będzie wyż znad Ukrainy.

Napływać będzie gorąca masa zwrotnikowa, jedynie region nadmorski znajdzie się w zasięgu powietrza chłodnego, polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

W kraju w niedzielę po południu i wieczorem zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na wschodzie zachmurzenie duże ze stopniowo postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Początkowo na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północnym wschodzie do 33 st. C na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, lokalnie na Ziemi Lubuskiej do 36 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, południowo zachodni i zachodni.

W nocy w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południu kraju pogodnie. Na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, a na północy możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 st. C na północnym zachodzie, około 14-15 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 18-19 st. C w województwach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych, od północy skręcający na północno zachodni i północny.

W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie krańce południowo-wschodnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym oraz bez opadów. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 20 mm, podczas burz w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę od 25 mm do 35 mm, lokalnie na Podlasiu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 15-17 st. C na północy kraju do 30-31 st. C od Śląska po Podkarpacie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach od 70 km/h do 80 km/h, miejscami do 85 km/h, z kierunków zachodnich.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej części nocy od zachodu wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu i lokalnie burze. Prognozowana suma opadów przy burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna do 24 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h.