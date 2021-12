Prognoza pogody na 19 i 20 grudnia

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominuje rozległy wyż z centrum nad Morzem Norweskim, jedynie wschodnia część kontynentu pozostaje w zasięgu niżów z ośrodkami w rejonie Zatoki Fińskiej oraz wschodnią częścią Morza Śródziemnego i związanymi z nimi układami frontów atmosferycznych. Polska wschodnia jest na skraju pogłębiającego się niżu z rejonu Zatoki Fińskiej; z północy na południe przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kraju znajduje się w zasięgu wyżu z centrami w rejonie Islandii i Wysp Brytyjskich. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hPa i zacznie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 6 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 6 st., tylko gdzieniegdzie na północnym zachodzie około 7 st. Wiatr umiarkowany, okresami na północy dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na Pomorzu Wschodnim porywy wiatru do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h oraz w Karpatach do 100 km/h. W górach okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na zachodzie okresami umiarkowane. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Sudetach o około 6 cm, w Karpatach o 8 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od -2 do 3 st., w rejonach podgórskich Karpat od -5 do -3 st. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i północny. W rejonie Zatoki Gdańskiej i w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 85 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu, miejscami, szczególnie na wybrzeżu, deszczu ze śniegiem. Na Podhalu opady śniegu mogą być intensywne. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w rejonie Zalewu Wiślanego, w Sudetach i gdzieniegdzie na południu kraju o około 5 cm, na Podhalu, Pogórzu Karpackim i w Karpatach o 8 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -1 do 4 st., tylko na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich od -3 do -2 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i północny. Na wybrzeżu i w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 90 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo możliwe także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, późnym popołudniem przechodzące w deszcz ze śniegiem, a wieczorem w śnieg. Temperatura maksymalna około 5 st. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około 0 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. Uwaga, drogi i chodniki miejscami śliskie!

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st., wystąpi w pierwszej połowie dnia, później stopniowy spadek temperatury do około -3 st. wieczorem. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Uwaga, drogi i chodniki miejscami śliskie!