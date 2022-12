Prognoza pogody na 19 i 20 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa środkowa będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Rumunią. Nad Europą północną oraz północnym Atlantykiem pozostają niże z frontami atmosferycznymi. Polska południowo-wschodnia i wschodnia będą w zasięgu wyżu znad Rumunii, natomiast na północnym zachodzie kraju zaznaczy swój wpływ ciepły front atmosferyczny, związany z niżem nad Atlantykiem. Na wschodzie kraju pozostanie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego, natomiast na zachód zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa środkowa będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Rumunią. Nad Europą północną oraz północnym Atlantykiem pozostają niże z frontami atmosferycznymi. Polska południowo-wschodnia i wschodnia będą w zasięgu wyżu znad Rumunii, natomiast na północnym zachodzie kraju zaznaczy swój wpływ ciepły front atmosferyczny, związany z niżem nad Atlantykiem. Na wschodzie kraju pozostanie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego, natomiast na zachód zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, rano liczne rozpogodzenia, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie kraju opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -6 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 70 km/h, na Pogórzu Karpackim do 60 km/h, na wschodzie kraju porywy do 55 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 80 km/h. W rejonach silniejszego wiatru zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie na ogół duże, jedynie początkowo na wschodzie kraju małe i umiarkowane. Miejscami marznący deszcz powodujący gołoledź, na zachodzie i w centrum kraju stopniowo przechodzący w deszcz. Początkowo na wschodzie opady śniegu. Temperatura minimalna od -7 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie. Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr umiarkowany i dość silny, lokalnie na południu kraju w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach porywy do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h. Miejscami zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie. Na południu i południowym zachodzie na ogół bez opadów, tylko na południu Podkarpacia słaby deszcz, początkowo deszcz marznący powodujący gołoledź. W pozostałej części kraju słabe opady deszczu, we wschodniej połowie kraju początkowo opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie i południu do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu kraju w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 80 km/h, będą powodować zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -5 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowy. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, lub deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wieczorem -4 st. C, w ciągu nocy wzrost temperatury. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.