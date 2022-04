Prognoza pogody na 19 i 20 kwietnia

Jak informuje IMGW, od Atlantyku przez Wyspy Brytyjskie po Europę Północną rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Ukrainy, tylko na północnym zachodzie kraju zaznaczy się wpływ słabnącego wyżu znad Skandynawii. Pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, a w górach śniegu. Lokalnie na południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm miejscami na południu. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w górach. Temperatura maksymalna od 5 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na Podlasiu, około 9 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 12 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy, południowym zachodzie i w czasie burz porywisty, na ogół z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na północy i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, gdzieniegdzie w strefie nadmorskiej mżawki. Na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo możliwe opady deszczu, a w Karpatach śniegu. Miejscami mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na północy od 1 st. C do 6 st. C; na pozostałym obszarze od -3 st. C do 1 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat od -7 st. C do -4 st. C. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, w południowej słaby, zmienny.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i nad morzem. Miejscami na zachodzie i północy opady deszczu, w górach opady śniegu; na pozostałym obszarze słabe przelotne opady deszczu. Suma opadów od 10 mm do 15 mm gdzieniegdzie na Kujawach, Pomorzu, Mazurach i północy Wielkopolski. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 13 st. C, tylko na krańcach północno-wschodnich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w drugiej połowie dnia. Okresami słabe opady deszczu, początkowo możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.

W nocy w stolicy nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Nad ranem opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, północny.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby, północny.