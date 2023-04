Prognoza pogody na 19 i 20 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Norweskim. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Czarnym, Alpami oraz Hiszpanią. Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Morza Norweskiego a zatoką niżową znad Morza Czarnego. Z północnego wschodu będzie napływało chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe opady krupy śnieżnej. Lokalnie burze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. W górach opady śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Tatrach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 5°C w rejonach podgórskich Sudetów do około 8°C na zachodzie kraju i nad morzem oraz 14°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2°C na zachodzie, około 5°C w centrum, do 8°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 0 do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północno-wschodni. W Sudetach porywy do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie bez opadów, poza tym miejscami przelotne opady deszczu. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11°C na Nizinie Szczecińskiej i w dolinach karpackich do 17°C na północnym wschodzie, nad morzem około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże oraz opady deszczu, po południu możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burzy porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.