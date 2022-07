Prognoza pogody na 19 i 20 lipca

Jak informuje IMGW nad Europą zachodnią i północno-wschodnią pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominuje rozległy wyż z rejonu Węgier i Słowacji. Polska pozostaje pod wpływem wspomnianego wyżu. Z południowego zachodu napływa masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

We wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 st.C na północnym wschodzie, około 31 st.C w centrum do 34 st.C, 35 st.C na zachodzie; nad morzem od 22 st.C do 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni północno-zachodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na północy możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 12 st.C na północnym wschodzie, około 16 st.C w centrum do 19 st.C na południowym zachodzie; jedynie w obszarze podgórskim Karpat od 9 st.C do 12 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.

W środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29 st.C w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie, około 32 st.C w centrum do 36 st.C na zachodzie; chłodniej tylko na północnym wschodzie oraz na Helu, od 23 st.C do 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, północny skręcający na zachodzie kraju na południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W środę w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 30 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.