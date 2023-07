Prognoza pogody na 19 i 20 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w zachodniej, południowej i częściowo środkowej Europie kształtują układy wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu dominowują niże z układami frontów atmosferycznych.

Polska znajduje się pomiędzy rozległym obszarem obniżonego ciśnienia znad Morza Norweskiego i północnej Europy a słabo wyrażonym klinem wyżowym znad Morza Śródziemnego i Bałkanów. Napływa powietrze polarne morskie, ciepłe na południu kraju i chłodniejsze na północy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na północy i południu kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21-22 st. C na północy do 29 st. C na południu, nad samym morzem około 18 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscami zanikające burze. Nad morzem, na Śląsku i Podkarpaciu okresami burze, podczas których prognozuje się wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. W Górach Świętokrzyskich krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna - najchłodniej 9 st. C na Suwalszczyźnie, od 10 do 14 st. C, na przeważającym obszarze kraju i od 15 do 17 st. C nad morzem, na Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na morzem porywisty z kierunków zachodnich, w centralnej Polsce słaby zmienny, w Karpatach oraz podczas burz dość silny. Porywy wiatru podczas burz do 65 km/h, na pogórzu karpackim do 75 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz od 15 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna 18-19 st. C nad morzem i od 20 do 24 st. C na pozostałym obszarze. Najchłodniej jedynie w Karpatach; tam miejscami około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy od 65 km/h do 75 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna około 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.