Prognoza pogody na 19 i 20 listopada

Jak informuje IMGW, Europa północno-wschodnia oraz krańce południowo-zachodnie i północno-wschodnie są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami w rejonie Islandii, na Bałtykiem, Krymem oraz Włochami wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciągu dnia nad północno-zachodnią częścią kraju utworzy się płytki ośrodek niżowy. Południowa Polska pozostaje w strefie frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Ukrainy. Napływa powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosło.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie okresami słabe opady śniegu. Na północnym zachodzie przelotne opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna około -4 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około -2 st. C w centrum i około 1 st. C na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Wiatr słaby, zmienny, na Pomorzu okresami umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz na krańcach południowo wschodnich zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na Pomorzu miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -10 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum i na południu do około -2 st. C na północnym zachodzie. W kotlinach górskich mróz do -12 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie a po południu również na krańcach południowych duże i tam okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna około -4 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 1 st. C, 2 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.