Prognoza pogody na 19 i 20 lutego

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia i Basen Morza Śródziemnego są w zasięgu rozległego wyżu. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem niżów z układami frontów. Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego z wypełniającym się ośrodkiem głównym znad pogranicza Estonii i Rosji oraz ośrodkami wtórnymi. Na południowym zachodzie i południu zaznacza swoją obecność fala frontowa, ale od zachodu zaczyna rozbudowywać się klin związany z wyżem znad Zatoki Biskajskiej. Napływa na ogół chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południu przejściowo cieplejsze.

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia i Basen Morza Śródziemnego są w zasięgu rozległego wyżu. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem niżów z układami frontów. Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego z wypełniającym się ośrodkiem głównym znad pogranicza Estonii i Rosji oraz ośrodkami wtórnymi. Na południowym zachodzie i południu zaznacza swoją obecność fala frontowa, ale od zachodu zaczyna rozbudowywać się klin związany z wyżem znad Zatoki Biskajskiej. Napływa na ogół chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południu przejściowo cieplejsze.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, głównie na zachodzie i południu kraju. Pod koniec dnia w rejonach podgórskich i w górach opady śniegu z deszczem i śniegu. Na południu prognozowana suma opadów do 15 mm. W górach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Temperatura maksymalna od 2 st.C na Suwalszczyźnie, około 4 st.C w centrum do 7 st.C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich 4st.C, 6 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo na północy i wschodzie miejscami przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Nad ranem na północy i zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna od -3 st.C na północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum do 2 st.C na zachodzie i na Wybrzeżu; w rejonach podgórskich -4 st.C, -2 st.C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. W górach wiatr w porywach do 70 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, na południu miejscami większe przejaśnienia. Na północy i w centrum kraju opady śniegu z deszczem i deszczu, miejscami przejściowo mokrego śniegu. Na północy prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Miejscami przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W górach możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 st.C, 4 st.C na krańcach wschodnich, około 7 st.C w centrum do 10 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 150 km/h, w Karpatach do 110 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu możliwe także rozpogodzenia. Niewykluczone słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 4 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -1 st.C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, przejściowo także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 6 st.C. Wiatr umiarkowany i w porywach do 60 km/h, po południu wzmagający się do dość silnego i w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.