Prognoza pogody na 19 i 20 maja

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrami nad Atlantykiem i Bałtykiem. Pod wpływem niżów znajduje się częściowo Skandynawia i południe kontynentu. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, od południowego wschodu przemieszcza się płytka zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Północ i zachód kraju pozostają w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, od południowego wschodu napływa cieplejsze powietrze.

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrami nad Atlantykiem i Bałtykiem. Pod wpływem niżów znajduje się częściowo Skandynawia i południe kontynentu. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, od południowego wschodu przemieszcza się płytka zatoka niżowa z frontem atmosferycznym. Północ i zachód kraju pozostają w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, od południowego wschodu napływa cieplejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

W piątek będzie zachmurzenie duże, jedynie na północnym zachodzie kraju zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach możliwe są lokalne burze z opadem do 10 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz krańcach północno-zachodnich kraju do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, na północy okresami porywisty, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże, na wschodzie miejscami większe przejaśnienia. Za wyjątkiem krańców wschodnich wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Głównie na południu możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 6°C, 8°C na północy, zachodzie i w rejonach podgórskich do 9°C, 12°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu, a w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę przelotne opady deszczu i lokalne burze z opadami do 10 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18°C na północnym zachodzie, około 20°C w centrum do 23°C na krańcach wschodnich kraju; najchłodniej w pasie nadmorskim, około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni; w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna

11°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.