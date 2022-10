Prognoza pogody na 19 i 20 października

IMGW informuje, że od Morza Północnego, przez środkową Europę, po basen Morza Śródziemnego rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia. Reszta kontynentu jest pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi.

Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki, związanej z niżem z ośrodkami nad zachodnią Rosją, w strefie przemieszczającego się z północy na południe kraju chłodnego frontu atmosferycznego, tylko nad województwami zachodnimi zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Z północnego zachodu i północy napływa coraz chłodniejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosnąć.

W środę będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Słabe przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami na wschodzie i północy w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy do 65 km/h, w Tatrach do 85 km/h. W Tatrach lokalnie zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu z deszczem. Lokalnie na wybrzeżu wschodnim oraz na Mazurach niewykluczone słabe burze. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie do ok. 10 mm. Temperatura minimalna od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem i w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h. Podczas burz wiatr porywisty.

W czwartek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Słabe przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami na wschodzie i północy w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

W Sudetach porywy do 65 km/h, w Tatrach do 85 km/h. W Tatrach lokalnie zawieje śnieżne.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod wieczór zanikające. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe. Możliwe silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 2 st. C, przy gruncie do -1 st. C. Wiatr słaby północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zachodni.