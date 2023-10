Prognoza pogody na 19 i 20 października

Jak podaje IMGW, Skandynawia jest pod wpływem wyżu znad Szwecji. Pozostała część kontynentu, w tym Polska znajduje się w zasięgu rozległego i głębokiego niżu z ośrodkiem nad Irlandią, a pogodę kształtuje towarzyszący mu układ frontów atmosferycznych. Od południowego zachodu Polski stopniowo nasuwa się strefa frontu ciepłego, za którą napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, pozostała część kraju pozostaje w chłodnej masie pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia. Rano na wschodzie i północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C, chłodniej na północnym wschodzie 6 st. C; cieplej na południu i południowym wschodzie 12 st. C, 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 65 km/h, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, na szczytach Bieszczadów do 100 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże i całkowite, tylko na południowym zachodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, w północnej połowie kraju również deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu. Na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 0 st. C, 1 st. C na północy, około 4 st. C, 6 st. C w centrum, do 8 st. C, 9 st. C na południu, nad morzem od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-wschodni i wschodni, jedynie na południowym wschodzie wiatr z kierunków południowych. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite, tylko na południu większe przejaśnienia. Rano na południowym wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Okresami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C, 4 st. C na północy, 6 st. C, 10 st. C w centrum do 16 st. C, 19 st. C na południu; najcieplej na Opolszczyźnie 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach w północnej części kraju do 65 km/h, na Pomorzu do 85 km/h, w obszarach podgórskich Podkarpacia 90 km/h, wschodni i północno-wschodni, na południu południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Bieszczadów do 140 km/h, a wysoko w Tatrach porywy wiatru do 160 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Późnym popołudniem i wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy w stolicy pochmurno i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w Warszawie pochmurno i okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej połowie dnia chwilami porywisty, wschodni.