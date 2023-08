Prognoza pogody na 19 i 20 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeważający obszar Europy jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Znad Atlantyku nad Wyspy Brytyjskie oraz częściowo zachód i centrum kontynentu nasuwa się niż z układem frontów atmosferycznych. Wschodnia część Polski jest na skraju wyżu z centrum nad Morzem Północnym, nad pozostałą część kraju nasunie się płytka zatoka niżowa znad Atlantyku. Pozostaniemy w upalnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk będzie na krańcach zachodnich. Suma opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, do 35 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad. Nad ranem burze wystąpią na krańcach północno-zachodnich kraju. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 16 do 21 st. C, w rejonach podgórskich około 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.