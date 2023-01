Prognoza pogody na 19 i 20 stycznia

Jak informuje IMGW, przeważająca część Europy jest w zasięgu rozległego układu niżowego, jedynie na wschodnich oraz południowo-zachodnich krańcach kontynentu zaznacza się wpływ wyżów. Północno-zachodnia część Polski jest w zasięgu niżu znad Danii, pozostała część kraju znajduje się w zasięgu niżu wędrującego znad Bałkanów nad zachodnią Ukrainę. Utrzymuje się powietrze polarne morskie, cieplejsze na krańcach południowo-wschodnich.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek ma zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na południu kraju opady głównie śniegu, okresami intensywne. W rejonach podgórskich Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 18 cm, na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz w woj. świętokrzyskim i na południu lubelskiego przyrost pokrywy o 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st.C na krańcach wschodnich i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady śniegu, na krańcach wschodnich oraz nad morzem także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie mgły marznące. Temperatura minimalna od -5 st.C na zachodzie do 0 st.C miejscami na wybrzeżu i na wschodzie, w rejonach podgórskich od -7 st.C do -5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W górach porywy wiatru do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek na północnym zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady śniegu, na krańcach wschodnich oraz nad morzem także deszczu ze śniegiem, pod koniec dnia na wschodnim pograniczu opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -3 st.C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st.C na krańcach północno-zachodnich i 4 st.C nad morzem. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na południu i południowym wschodzie umiarkowany, porywisty, północny, miejscami powodujący zawieje.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże. Okresami, zwłaszcza pod wieczór, opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, możliwa mżawka. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna -1 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W piątek w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe opady mokrego śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.