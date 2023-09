Prognoza pogody na 19 i 20 września

Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem północnej i centralnej Europy pogodę kształtują niże i związane z nimi fronty atmosferyczne, jedynie krańce wschodnie i basen Morza Śródziemnego są w podwyższonym ciśnieniu. Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych i Norwegii. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem, napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i we wschodniej połowie kraju z burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm, lokalnie w Małopolsce do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 st. C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, na Pogórzu Karpackim początkowo dość silny i silny, do 50 km/h, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W burzach wiatr w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, w Karpatach do 90 km/h, w Sudetach i na Pogórzu Karpackim do 75 km/h oraz na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, stopniowo słabnący.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i nad morzem zanikające opady deszczu. Nad ranem lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. C w rejonach podgórskich Sudetów i miejscami na Mazowszu, około 11 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, nad morzem do 60 km/h.

W środę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i tam oraz na Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W trakcie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe. Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.