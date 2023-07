Prognoza pogody na 19 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w zachodniej, południowej i częściowo środkowej Europie będą kształtować układy wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się pomiędzy rozległym obszarem obniżonego ciśnienia znad Morza Norweskiego i północnej Europy, a klinem wyżowym znad Morza Śródziemnego i Bałkanów. Napływa powietrze polarne morskie, ciepłe na południu kraju i chłodniejsze na północy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy i południu kraju burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C, 22 st. C na północy do 29 st. C na południu, nad samym morzem około 18 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h.